A Vicoforte arriva "Tutti giù per terra": una giornata di attività all'aria aperta

Domenica 6 ottobre alle ore 14,30, nell’ambito del progetto cofinanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed il Rondò dei Talenti, presso il parco giochi dagli impianti sportivi di Vicoforte, in collaborazione con la Biblioteca e la Proloco, si terrà l’evento “Letture ad alta voce con mamma e papà”. Partendo da una lettura effettuata ad alta voce da Cristina Zocco, esperta di letteratura per l’infanzia e poesia illustrata, i bambini saranno guidati in attività, all’interno del parco e con l’utilizzo dei giochi disegnati a terra, in cerca di piccoli momenti di felicità e divertimento all’aria aperta condivisi con i genitori.

Le attività di animazione e gioco saranno guidate dai volontari della biblioteca e da alcune studentesse del Liceo Scienze Umane e sono rivolte a bambini di età compresa dai 5 agli 8 anni.

"Questo - spiega l'assessore alle politiche sociali e della famiglia e decoro urbano, Barbara Nano - sarà il primo di tre eventi programmanti per promuovere l’utilizzo del parco giochi, la socializzazione e diffondere il tema del gioco nelle diverse sue forme riconoscendone il valore educativo. L’11 ottobre sarà organizzata la caccia al tesoro in collaborazione con “il bosco delle scoperte e ASD Fehu”. Seguirà una giornata di promozione del diritto al gioco in collaborazione con il Consiglio Comunale dei ragazzi".

Ogni partecipante riceverà un buono omaggio per il ritiro di un sacchetto di caldarroste offerto dalla Pro Vicoforte in occasione della tradizionale castagnata al Santuario che si terrà nel medesimo pomeriggio. Nel parco giochi, recentemente oggetto del posizionamento di nuovi giochi e di recupero di quelli esistenti, seguirà un secondo appuntamento venerdì 11 ottobre alle ore 16 ed in date successive, in fase di organizzazione, per altri eventi per i ragazzi.