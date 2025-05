Estate bimbi ed Estate ragazzi: al via le iscrizioni a Rifreddo

A Rifreddo fervono già i preparativi per le vacanze scolastiche estive: la Parrocchia di San Nicolao e l’Amministrazione comunale, in sinergia con l’associazione 'Giovani di Turno', hanno dato il via alla raccolta delle iscrizioni per i tradizionali programmi 'Estate Ragazzi' ed 'Estate Bimbi'.

Una possibilità di iscrizione che sfrutta le nuove tecnologie online, usando l’ormai celebre “Google Form”. Entrando nel dettaglio delle attività estive occorre dire che le stesse si svolgeranno dal 30 giugno al 25 luglio (tuttavia le attività dell’estate bimbo inizieranno il 1 luglio dato che la scuola dell’infanzia terminano il 30 giugno).

Quattro settimane in cui i partecipanti saranno impegnati dal lunedì al venerdì con orario 9-17 (l’ingresso avverrà tra le 8 e le 9 e l’uscita potrà essere posticipata fino alle 17,30 per garantire l’ingresso e l’uscita dei bambini e ragazzi in totale sicurezza).

Inoltre, i bambini e i ragazzi verranno suddivisi in gruppi e le attività si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia, l’oratorio parrocchiale, il laboratorio del paesaggio montano, il cortile della scuola primaria, la sala polivalente scolastica e gli impianti sportivi comunali: un fatto che dimostra plasticamente la forte collaborazione presente tra il Comune, la Parrocchia, l’istituto scolastico e il gestore degli impianti sportivi.

“Le attività estive – sottolinea il sindaco Elia Giordanino – sono fondamentali per la socialità e lo svago di tutti i bambini e ragazzi della zona, ancor più dopo un periodo difficile come quello della pandemia. Dopo aver avviato alcune estati fa, oltre all’estate ragazzi per la fascia di età elementari e medie, anche l’estate bimbo per i bambini della scuola dell’infanzia, che è stato molto apprezzato dalle famiglie rifreddesi e dei paesi vicini, anche quest’anno si ripropongono entrambi i servizi, cercando di mantenere i prezzi accessibili a tutte le famiglie, grazie al contributo del comune e sperando anche quest’anno in un aiuto economico da parte del Ministero.

Ci tengo a ringraziare personalmente il parroco Don Angelo Vincenti per la disponibilità e la collaborazione, oltre che la dirigente scolastica Maria Angela Aimone e i referenti Alessandra e Andrea dell’associazione Giovani di Turno”.

Maggiori dettagli sono reperibili direttamente nella schermata del modulo Google Form e lo stesso è raggiungibile cliccando sul seguente link https://linktr.ee/parrocchiarifreddo

Il modulo sarà compilabile fino al 30 maggio; sia l’Estate bimbo sia l’Estate ragazzi rifreddese avranno un prezzo settimanale di 60 euro (gite escluse).

Inoltre ci sarà la possibilità di richiedere il pre-ingresso a partire dalle 7,30 e il post uscita fino alle 18.

Novità di quest’anno sarà il servizio mensa per l’estate bimbo (bambini della scuola dell’infanzia) ad un costo supplementare di 15 euro a settimana, mentre per l’estate ragazzi ci sarà la possibilità di consumare il pranzo al sacco oppure si potrà tornare a casa e rientrare al pomeriggio.

“Ricordiamo – aggiungono gli organizzatori – che le iscrizioni sono fondamentali per consentire l’organizzazione ottimale delle attività e la suddivisione in gruppi, perciò ci raccomandiamo di avvalervi di tale possibilità con la massima precisione e il prima possibile”.

Come da una quindicina d’anni a questa parte avranno priorità nelle iscrizioni le famiglie rifreddesi, seguite da quelle dei paesi limitrofi che non organizzano attività estive.

Per maggiori informazioni o per qualunque altra esigenza si possono contattare le utenze telefoniche 346-5907987 e 393-4871813 oppure scrivere alla mail parrocchia.rifreddo@gmail.com oppure giovaniditurno@gmail.com