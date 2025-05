Il campus del CfpCeMon culla di progetti con partner europei e imprese locali

È un lunedì mattina di aprile. Dalle finestre del Campus Mondovì si scorgono le Alpi Liguri ancora imbiancate, mentre nella hall l’aria profuma di caffè e accenti europei: risate in spagnolo, appunti in francese e discussioni tecniche in italiano hanno animato un mese particolarmente intenso per il Cfpcemon, ricco di ospiti e progetti internazionali.

Se oggi Mondovì accoglie con regolarità studenti e insegnanti stranieri, è grazie al lavoro costante del Cfpcemon, che da anni costruisce ponti tra il nostro territorio e il resto d’Europa, con un’attenzione particolare nel metterli in contatto con le imprese locali, valorizzando competenze, relazioni, territorio e prodotti.

Solo nel mese di aprile, il Campus di Mondovì ha ospitato per il loro tirocinio Erasmus una ventina di studenti provenienti dall’Istituto Arucas Domingo Rivero dalle Canarie e dall’IES Tirant lo Blanc di Gandia, un gruppo di docenti e studenti dell’indirizzo elettrotecnico dell’Istituto Inter di Valencia, e due insegnanti di macelleria provenienti da un istituto belga per un’esperienza di job shadowing.

Particolarmente intensa è stata la settimana dedicata al gruppo dell’Istituto spagnolo Vall de la Safor di Villalonga: un vero e proprio scambio tra scuole, arricchito da lezioni congiunte presso il Cfpcemon e l’IIS Cigna di Mondovì, e da visite aziendali che hanno permesso di conoscere da vicino l’organizzazione e le tecnologie impiegate nelle imprese del territorio.

Fondamentale il ruolo delle aziende che hanno accolto i partecipanti con disponibilità e professionalità: Lavanderia Top Clean di Trinità, Almec di Dogliani e Uvex Cagi di Ceva hanno aperto le loro porte a studenti e docenti, offrendo un’esperienza concreta e stimolante. È anche grazie a realtà come queste che il nostro territorio può diventare un vero e proprio laboratorio internazionale di crescita professionale.

Ma non solo Spagna. Anche il Belgio è stato protagonista al Campus con due docenti in job shadowing, giunti per osservare metodologie didattiche e modelli di formazione professionale, replicando con entusiasmo l’esperienza dell’anno precedente. Le loro tappe? Alcuni esempi d’eccellenza del nostro saper fare: le aziende agricole Delia Revelli ed Elio Pastorelli, il Salumificio Benese e una prima tappa da Fenoglio con cui si trovano ogni anno!

A completare l’esperienza formativa anche un pizzico di scoperta culturale: studenti e docenti stranieri hanno visitato Mondovì e le suggestive Grotte Dei Dossi, portando con sé non solo nuove competenze ma anche un ricordo vivo del nostro territorio.

Nelle prossime settimane il Cfpcemon ospiterà altri docenti spagnoli in Jobshadowing e due gruppi di docenti e allievi turchi, i primi per una settimana all'insegna della sostenibilità e i secondi per la tappa italiana di costruzione del Solar Village.

Con iniziative come questa, il Cfpcemon conferma la sua capacità di dialogare con partner europei e imprese locali, rafforzando una visione concreta e aperta del ruolo che un ente di formazione può avere oggi: diventare ogni giorno un piccolo, grande centro d’Europa.

Un grazie sentito va a tutte le aziende che hanno accolto con calore e professionalità studenti e docenti europei, dimostrando ancora una volta che l’alleanza tra formazione e impresa è la chiave per costruire il futuro. Alle realtà aziendali interessate a unirsi alla rete di partner e a contribuire attivamente all'espansione internazionale del nostro territorio, rivolgiamo un caloroso invito a contattare il Cfp