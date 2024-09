Dalla Lettonia a Magliano Alpi per conoscere la Comunità Energetica Rinnovabile

Un modello innovativo che guarda al futuro. Così la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Magliano Alpi continua a essere un modello per le buone pratiche e a "fare scuola" nel campo delle energie rinnovabili anche all'estero.

Il Comune ospiterà, infatti, nuovamente una delegazione proveniente dalla Lettonia per illustrare e analizzare i risultati della Comunità Energetica, la sua riproducibilità e analizzare anche le ricadute sul territorio.

Questi sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso del convegno, che si terrà mercoledì 2 ottobre, dedicato al progetto "Recall", promosso dal comune di Magliano Alpi, in collaborazione con le città lettoni di Preiļi e Ādažu, l’Energy Center, il Politecnico di Torino e il Gse. Una giornata che sarà anche occasione per mettere in luce come, in un settore in rapida crescita come quello delle energie rinnovabili, sia presente una forte componente di imprenditorialità femminile di successo.

"Siamo molto felici di poter ospitare questo convegno - spiega il sindaco, Marco Bailo - così come in altre occasioni, tra le ultime lo scorso luglio in occasione della visita della delegazione coreana (leggi qui), siamo lieti di poter creare nuove sinergie e collaborare affinchè il modello della CER maglianese possa essere di esempio anche per altri territori".

"Recall è un progetto cofondato dall'Unione Europea, all'interno del Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV), nato con l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione transnazionale -. spiega la dottoressa Ilaria Garelli, project manager e coordinatrice del progetto - L'intento è quello di promuovere condivisione e dialogo tra enti e paesi per le buone pratiche relative al mondo delle energie rinnovabili. La delegazione che verrà dalla Lettonia a Magliano Alpi avrà modo di osservare la CER e conoscerne il funzionamento. I relatori che interverranno nel corso del convegno avranno modo di illustrare agli ospiti l'applicabilità delle Comunità Energetiche, ma anche le ricadute economiche in termini di efficacia e consumi con esempi pratici. Il progetto Recall, inoltre, risulta particolarmente importante non solo per la complessità della tematica, ma perché mette in comunicazioni due nazioni e si propone come proseguo di "Come Res" (progetto del 2020). Infine, ci sarà anche modo di approfondire temi come l'occupazione e l'imprenditorialità femminile all'interno del settore energie rinnovabili".

"A seguito dell'attivazione della CER, - spiega la dottoressa Gilda Massa, ingegnere gestionale e project manager di Enea - Magliano Alpi è diventato un modello di best practice non solo a livello italiano, ma ben oltre i confini nazionali e l'Italia, nel campo delle rinnovabili, si pone come un modello da seguire. Con il progetto "Come Res", nato con Enea alcuni anni fa, era già venuta in visita una delegazione lettone a Magliano e ora abbiamo un modello da condividere con altre municipalità. Durante il convegno, vi sarà un momento dedicato durante il quale avremo modo di utilizzare una strumentazione apposita per creare uno studio preliminare dedicato alla possibile creazione di una Cer in Lettonia, analizzandone tutti gli aspetti economici.

Sarà un'esercitazione pratica, che coinvolgerà direttamente entrambe le delegazioni, che simulerà l'applicabilità della best practice di Magliano Alpi sul territorio lettone. La simulazione sarà implementata tramite lo strumento RECON e tramite la piattaforma digitale sperimentale Energeea, uno strumento di pianificazione aziendale, open source, basato sull'intelligenza artificiale in fase di test nella comunità di energia rinnovabile di Magliano Alpi".

Il convegno RECALL si svolgerà il 2 ottobre presso la Sala del Consiglio a Magliano Alpi. Oltre al sindaco, Marco Bailo, interverranno: Sergio Olivero, Energy Center Politecnico di Torino e Presidente del Comitato Scientifico del CER ECH; l'ing. Paolo Arrigoni, Presidente del GSE e il prof. Romano Borchiellini, Coordinatore e componente del Centro Interdipartimentale Ec-L - Energy Center Lab, Politecnico di Torino. Nel pomeriggio: l'ing. Aija Zučika, ricercatrice della Riga Energy Agency e Sig. Gunārs Valdmanis, Ministro dell'energia e del clima. Seguirà il workshop tecnico con Gilda Massa, ingegnere gestionale e ricercatrice ENEA, manager scientifico per il progetto COME-RES.

Per le delegazioni lettoni, gli interventi saranno tenuti da Ieva Pakere, professoressa associata dell’Università di Riga e Inga Pērkone, capo dipartimento dei progetti di sviluppo per il Comune di Adazu. La chiusura dei lavori sarà affidata all'ingegner Gilda Massa che interverrà sul ruolo delle donne nel settore delle energie rinnovabili.