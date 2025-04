A Garessio il primo gemellaggio musicale tra il Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro e quello friulano di Cjastinârs di Muris

Garessio si prepara ad ospitare il primo gemellaggio musicale tra il Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro e quello friulano de “I Cjastinars” di Muris di Ragogna.

Venerdì 25 aprile il borgo valtanarino ospiterà una sfilata congiunta per le vie del paese (partenza alle 16.30 dal munciipio), con l'esecuzione di alcuni brani a bande riunite e si concluderà con una festa in Piazza Marconi con la preparazione della polenta saracena.

“Sarà l’occasione per la nostra di farsi conoscere e creare nuovi legami di amicizia - spiega il presidente del Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro, Isaac Carrara -. Inoltre speriamo di poter ricambiare al meglio l'ospitalità e amicizia con cui siamo stati accolti nel 2023 a Muris e che vengano apprezzati al meglio il nostro paese e territorio. Vi aspettiamo numerosi per le vie del paese pronti a far festa insieme a noi. Ringraziamo Comune di Garessio per la collaborazione, Pro loco Garessio, Gruppo Ana Garessio e Caffè Torino”.

Dalle 21.30 dj set di Maurizio Giuliano.