Acqua Sant'Anna acquisisce la francese La Compagnie des Pyréneés, titolare del marchio "Eau Neuve"

Acqua Sant’Anna, leader del mercato acque minerali, ha acquistato l’azienda francese La Compagnie Des Pyrénées (“LCDP”), titolare del marchio Eau Neuve.

A darne conto la stessa azienda di Vinadio (nella foto sotto una veduta dello stabilimento), che rimarca come "dalla profonda condivisione di valori tra l’azienda ai piedi delle Valli cuneesi e quella dei Pirenei francesi, nascerà una proficua sinergia che vuole essere un trampolino di lancio per entrambe".

"Acqua Sant'Anna – si legge in una nota diffusa dall'azienda – si impegna a mantenere l’identità e il know-how di Eau Neuve, garantendo continuità per i dipendenti e per la comunità locale, al fine di preservare i valori che rendono Eau Neuve un marchio in continua e costante crescita sul mercato francese. L’acquisizione permetterà di soddisfare una domanda crescente di prodotti sostenibili e di qualità, rafforzando la presenza in un mercato dinamico e di grande potenziale come quello francese, rappresentando al contempo un importante passo verso l’internazionalizzazione dei propri marchi e prodotti caratterizzati da acque di alta qualità a bassa mineralizzazione, con l’obiettivo comune di favorirne l’esportazione destinata sia al canale della grande distribuzione che in quello horeca".

Acqua Sant'Anna è stata assistita da Scouting Capital & Family Advisors in qualità di advisor finanziario e da PwC per gli aspetti di due diligence legale, contabile e fiscale.

Per Alberto Bertone, fondatore, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna Spa, si tratta di un importante tassello nella strategia di crescita internazionale dell’azienda, consolidando la sua presenza sul mercato europeo, francese in particolare, e ampliando il portafoglio prodotti strategici per un posizionamento multicanale.

“Sono profondamente convinto che solo investendo si può crescere e questa operazione si inserisce perfettamente in questa strategia - ha dichiarato Bertone –. L’obiettivo ora è sviluppare l’espansione sul mercato francese ed europeo, esportando il nostro modello di business. Parallelamente, Eau Neuve ci permetterà di implementare la nostra offerta soprattutto per il canale horeca”.

L’ingresso di Acqua Sant’Anna nel capitale sociale della Compagnie des Pyrénées avverrà all’insegna della continuità e dell’integrazione, con Sebatien Crussol, fondatore della società, che rimarrà socio, assumendo il ruolo di direttore generale e membro del Consiglio di Amministrazione.

“La Compagnie des Pyrénées è estremamente orgogliosa di entrare a far parte del Gruppo Sant'Anna, il cui stimolante successo è un esempio per la nostra piccola azienda con grandi aspirazioni – ha dichiarato Crussol –. Tutti i dipendenti della 'Compagnie' sono felici di lavorare per uno sviluppo comune, basato sulla condivisione, sull'innovazione e sul profondo rispetto per l'ambiente”.

ACQUA SANT’ANNA

Acqua Sant’Anna Spa, azienda 100% italiana nata in Valle Stura nel 1996, marca leader del mercato acque minerali con una quota del 13,4% a valore (dati Circana tot. Distribuzione moderna agg. agosto 24) e un fatturato di 320 milioni di euro. E’ un caso di successo tra i più eclatanti del made in Italy, azienda giovane che ha saputo imporsi in un mercato dominato da multinazionali e frammentato in oltre 300 marchi. La strategia vincente ha sempre fatto leva su sostenibilità e continui investimenti per potenziare l’efficienza e l’automazione allo stabilimento aziendale di Vinadio (CN) con soluzioni robotizzate d’avanguardia che hanno consentito di sviluppare velocità di produzione e controlli sulla qualità di elevatissimo standing. Tutto questo senza dimenticare l’attenzione verso il consumatore e una spiccata sensibilità nell’intercettare nuove tendenze a cui rispondere con proposte di prodotto. Oggi la sfida per consolidare la leadership e sostenere la cavalcata europea risiede nell’acquisizione di un’azienda che permetta ad Acqua Sant’Anna di raggiungere gli obiettivi prefissati e che condivida i due valori più importanti: la qualità dell’acqua e l’attenzione per l’ambiente.

EAU NEUVE

Eau Neuve è la prima acqua minerale naturale sostenibile lanciata sul mercato francese ed è proprietà della Compagnie des Pyrénées, presente sul mercato dal 2021, grazie all’iniziativa imprenditoriale di Sébastien Crussol e Damien Charlet Du Rien e ispirata da principi di sviluppo sostenibile. Eau Neuve è un’acqua minerale naturale di montagna pura, a bassa mineralizzazione, che sgorga a 1332 m di altitudine nella catena dei Pirenei nell'Haute-Ariège a Mérens les Vals. Ha una gamma di packaging sviluppati con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale, realizzati con materiali rinnovabili o riciclati e riciclabili. L'intero processo di captazione, produzione, confezionamento, distribuzione e riciclo è stato progettato con l'obiettivo primario dell'eco-responsabilità.