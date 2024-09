All’associazione Alec di Alba la storia dei Csi attraverso il libro di Donato Zoppo

Venerdì 4 ottobre, alle ore 20.30, l’Associazione Alec presenterà il libro di Donato Zoppo, "CSI. È stato un tempo il mondo. - Resoconto collettivo a più voci del Consorzio Suonatori Indipendenti" (Compagnia Editoriale Aliberti).

Il libro offre interviste esclusive e inedite ai protagonisti Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, Giorgio Canali, Ginevra Di Marco, Alessandro Gerbi e Pino Gulli. Inoltre, vi sono contributi del discografico Stefano Senardi, Finaz della Bandabardò, il fotografo Guido Harari e il giornalista Enrico De Angelis, tra molti altri. Il volume include anche fotografie d'epoca, sia della Bretagna che del primo tour del 1994, realizzate da Claudio Martinez e Diego Cuoghi.

La prefazione è a cura di Federico Guglielmi, decano del giornalismo rock italiano, testimone privilegiato dell’impatto che Ko de Mondo e i CSI ebbero sul panorama musicale e culturale italiano. A soli due giorni dall’annuncio, il libro è andato esaurito ed è stato subito ristampato.

Nel 1998, i CSI pubblicarono l’album La terra, la guerra, una questione privata, registrazione di un concerto tenutosi il 5 ottobre 1996 ad Alba, nella Chiesa di San Domenico, dedicato alla memoria e all'opera di Beppe Fenoglio.

Donato Zoppo scrive per le riviste Audio Review e Jam. Per quasi vent’anni ha condotto Rock City Nights, uno dei programmi rock più seguiti in Italia. Dal 2005 si occupa di comunicazione per musica e spettacoli e ha pubblicato numerosi libri sulla cultura rock, in particolare su Lucio Battisti, Beatles, PFM, Genesis e molti altri.

Durante la serata l’autore dialogherà con Andrea Dellapiana