Da Sabato 5 Ottobre all'Emporio Monge di Torre S.Giorgio arriva Hortus, la nuova serra aeroponica di Agricooltur®

Agricooltur® è un'azienda che progetta e sviluppa sistemi brevettati per la coltivazione aeroponica, rivisitando l’agricoltura tradizionale attraverso un approccio più sostenibile e rivolto a creare nuovi modelli di consumo. Per offrire prodotti sani, freschi, buoni e sostenibili.

Sani perché le radici vengono nebulizzate con acqua e sostanze nutritive in un ambiente completamente controllato che riduce quasi del tutto la diffusione di parassiti e malattie tipiche della coltivazione in terra, senza dover impiegare insetticidi o antiparassitari potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo, delle piante e dell'ambiente.

Freschi perché grazie ai moduli espositivi e di conservazione sviluppati da Agricooltur®, i prodotti restano vivi fino al momento del consumo.

La radice non viene mai recisa e la raccolta dell’ortaggio può avvenire poco prima del suo utilizzo.

Buoni perché potendo consumare questi prodotti immediatamente dopo aver reciso le radici, vengono mantenuti intatti il gusto e le proprietà organolettiche.

Sostenibili perché oltre a essere prodotti a Km0, grazie a questo sistema di coltivazione é possibile risparmiare il 98% di acqua.

Venite a scoprire Hortus, sabato 5 Ottobre all'Emporio Monge in Via Circonvallazione Giolitti 48c a Torre San Giorgio (CN).