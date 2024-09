Un cane per la vista e per la vita

Domenica 6 ottobre alle ore 11,00 si terrà la manifestazione “Dimostrazione dei Cani Guida Lions di Limbiate”

L’evento è stato promosso da Liria Aprosio, socia del Lions Club Ventimiglia ed Officer Cani Guida del Distretto Lions 108 I a 3, che, nello spirito di unione e comunità tra i Lions, vuole avvicinare il pubblico ad un tema importantissimo, quello dell’attenzione alla vista e dell’aiuto e sostegno ai non vedenti o ipovedenti.

L’evento, che ha ottenuto l’approvazione del Governatore Distrettuale Enzo Benza ed il necessario supporto del L.C. Ventimiglia, con il suo attuale Presidente Mauro Giordano, consiste in una dimostrazione dei Cani Guida Lions, con l’intervento di due istruttori e due cani provenienti per l’occasione dal Centro di Limbiate, che ormai da molti anni si occupa di formare cani guida destinati a persone non vedenti.

I Lions sono stati definiti “ I Cavaleri della Vista” proprio per la loro costante attenzione nei confronti di tale disabilità.

Ogni cane guida, che ha un costo di 12.000 euro, viene sponsorizzato da uno o più Lions Club, e viene consegnato alla persona individuata direttamente dal Centro di Limbiate e dal suo presidente Giovanni Fossati.

Nel corso della manifestazione del 6 ottobre viene consegnato un cane, sponsorizzato nell’anno lionistico 2022/23 dal L. C. Ventimiglia con presidente Liria Aprosio, ad una signora di Genova, riconosciuta come destinataria dal Centro di Limbiate.

Alla conclusione della manifestazione i presenti potranno, previa prenotazione, partecipare ad un incontro conviviale nel segno della solidarietà a favore dello stesso centro, presso i locali della struttura Aregai -Marina Hotel & Residence, che ha contribuito generosamente alla realizzazione dell’evento.

Si ringrazia la dott.ssa Beatrice Parodi Cozzi per la sensibilità dimostrata.