L'asilo infantile Ribotta di Racconigi festeggia 170 anni di storia al servizio della cmunità

Sabato 5 ottobre la Fondazione Asilo Infantile Ribotta di Racconigi festeggia 170 anni storia.

Risale infatti al 1854 l’idea di Antonio Ribotta, militare di carriera e membro dell'amministrazione comunale cittadina, di soccorrere i bambini rimasti orfani dopo l’epidemia di Colera scoppiata nel medesimo anno. Con il supporto delle suore di San Vincenzo e l’appoggio di molti benefattori, la sua opera si trasformò, due anni dopo, nell’Asilo Infantile che ancora oggi è ancora attivo come scuola paritaria con tre sezioni.

Negli anni venne attivato un asilo nido - allora chiamato Chreche- e nel 1941 assieme all’Asilo di Saluzzo- l’istituto venne scelto come scuola in cui sperimentare il nuovo modello di Asilo Infantile.

Oggi la fondazione si occupa di educazione ai minori e sostegno alle famiglie operando come scuola dell’infanzia paritaria federata Fism, fornendo assistenza nei compiti pomeridiani con il servizio doposcuola e organizzando nel mese di luglio Estate Ragazzi e Estate Bimbi come contenitori ludici ricreativi.

L’amministrazione con la cerimonia di sabato 5 ottobre vuole esprimere la sua riconoscenza a tutti coloro che negli anni hanno sostenuto l’attività della Fondazione sia nell’ambito della Scuola dell’infanzia che del Doposcuola con il loro lavoro, con il dono prezioso del tempo e con donazioni e lasciti.

Verranno inaugurati i lavori di riqualificazione della struttura e saranno dedicate due aule al piano terra alla memoria di due presidenti il cui ricordo è ancora molto vivo. Uno è Maurizio Gorgo, che seppe reggere le sorti dell’Asilo negli anni in cui venne aperta la locale scuola statale dell’infanzia senza cedere alla facile scelta di chiudere l'istituzione.

L’altro è Guido Cardellino, che seppe dare nuova linfa alle attività della Fondazione aprendola a nuovi progetti quale il Doposcuola, divenuto oramai parte delle attività istituzionali a servizio della comunità cittadina.

Tutti gli ex allievi e gli amici e i simpatizzanti sono attesi alle ore 10:00 sotto l’Ala Mercatale di via Carlo Costa per un breve momento istituzionale. La cerimonia proseguirà poi presso la sede della Fondazione per un momento conviviale.