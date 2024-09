Calcio femminile: colpo esterno Freedom FC Women, 4-2 all'Hellas Verona

Reazione vibrante, con un poker. La Freedom FC Women cancella subito la sconfitta di Roma e, alla sua seconda trasferta consecutiva, centra tre importantissimi punti, in rimonta, battendo 4-2 l'Hellas Verona.

Per due volte sotto, le biancoblu di Ardito dimostrano grande carattere e, con un secondo tempo travolgente (in particolare, l'ultima mezz'ora), ribaltano il punteggio e volano così a quota 9 in classifica, subito a ridosso del treno di testa. Un pomeriggio di lotta e battaglia, che dimostra il potenziale, ancora da esprimere pienamente, delle cuneesi le quali, se in grado di limare le sbavature e gli errori, hanno tutte le chance di giocare una Serie B d'alto profilo.

LA CRONACA - 4-3-2-1 per il Verona: Valzolgher in porta, difesa con Corsi, Barro, Costa e Croin; a centrocampo Casellato, Nava e Mancuso; Duchnowska e Dallagiacoma alle spalle di Peretti. Per la Freedom 4-3-1-2 a rombo: in porta Korenciova, retroguardia con Devoto, Brscic, Falloni e Cuciniello; in mediana Imprezzabile con Zanni e Pasquali interni; sulla trequarti Tamborini, alle spalle del tandem Semanova-Coda.

Il primo tempo vede, fondamentalmente, la Freedom fare la gara, pur non riuscendo a sfondare, anche se è sua la prima occasione: al 3' Coda manda in porta Semanova che scivola al momento di calciare. Bisogna aspettare il 25' per un nuovo guizzo: Devoto scodella da destra, Pasquali di testa manda alto. Il Verona si vede dopo la mezz'ora: la rasoiata di Peretti trova l'intervento di Korenciova, che si distende e respinge. Al 34' transizione offensiva condotta centralmente da Imprezzabile che scarica per Pasquali: tiro dal limite, palla alta. Nel finale di frazione, però, è l'Hellas a colpire: Duchnowska sorprende alle spalle la difesa cuneese, sfruttando un bel lancio in profondità di Corsi, presentandosi all’ingresso dell’area e scagliando in porta, per l'1-0. Mister Ardito prova a correre ai ripari nell'intervallo, mandando subito in campo Martin Santamaria al posto di Coda, con la spagnola davanti alla difesa e Pasquali a fianco di Semanova in attacco.

In apertura di ripresa, ecco il pari: al 54' Tamborini recupera palla su Nava, sfera per Semanova che rifinisce per l’inserimento di Zanni: conclusione secca e gol dell'ex, 1-1. L'equilibrio dura pochissimo: al 57' Peretti arpiona una palla vagante in area, venendo trattenuta da Falloni, rigore e giallo per il difensore ospite. Dal dischetto l'attaccante scaligera non sbaglia, 2-1. Nella Freedom dentro anche Diaz Ferrer e Tudisco, inizia lo show biancoblu: al 65' Tamborini ruba un altro pallone in zona offensiva, questa volta a Barro in uscita, non lasciando scampo al portiere avversario, è 2-2. Alla ripresa del gioco le piemontesi sfiorano il sorpasso: Tamborini, scatenata, crossa basso da destra, trovando Pasquali che, a centroarea, spara alto. L'Hellas ha un sussulto fra il 74' ed il 75', con Dallagiacoma e Bernardi, prima di capitolare: al 79' sventola di Tamborini, vola Valzolgher e devia in corner; gol solo rimandato: al minuto 80 Tudisco, in mischia, trova il jolly di tacco che porta avanti la Freedom. Una manciata di secondi dopo Diaz Ferrer va via di forza e calcia, altra parata del portiere. Le biancoblu chiudono i conti scavallato il 90', quando una super Tamboroni scappa a destra e viene stesa da Zanoni: rigore ed ammonizione per la gialloblu. Dagli undici metri la numero 10 non sbaglia, firmando doppietta personale (quarta rete in campionato) ed il poker.

La Freedom FC Women, quindi, torna subito alla vittoria ed a casa con il sorriso: domenica 6 ottobre, al “Paschiero”, sarà sfida al Brescia.

HELLAS VERONA WOMEN-FREEDOM FC WOMEN 2-4

Reti: 40' Duchnowska (H), 54' Zanni (F), 58' rig. Peretti (H), 65' e 91' rig. Tamborini (F), 80' Tudisco (F).

HELLAS VERONA (4-3-2-1): Valzolgher, Corsi (67' Zanoni), Barro, Costa, Croin; Casellato, Nava, Mancuso (84' Manzetti); Duchnowska (73' Bernardi), Dallagiacoma, Peretti. A disp. Bucci, Panarello, Rosolen, Totolo, Veronese, Naydenova. All. Venturi.

FREEDOM FC WOMEN (4-3-1-2): Korenciova, Devoto, Brscic, Falloni, Cuciniello; Imprezzabile (62' Tudisco), Zanni, Pasquali (84' Battaglioli); Tamborini, Semanova (62' Diaz Ferrer), Coda (45' Martin Santamaria). A disp. Nucera, Maffei, Stankova, Giuliano, Dicataldo. All. Ardito.

Arbitro: Daniele Dell'Oro di Sondrio (Tommaso Cardini di Firenze e Danilo Barretta di Pistoia) Ammonite: Zanoni (H), Falloni e Zanni (F)