Volley maschile: Coppa Piemonte, una vittoria ed una sconfitta per il VBC Mondovì nel terzo concentramento

Nel terzo ed ultimo concentramento di Coppa Piemonte, disputatosi a Moncalieri, il VBC Mondovì piega nella prima partita il S. Paolo Torino per 2-1 25-19,25-22,19-25), mentre nella seconda si arrende per 2-1 (23-25,25-20,17-25) ai padroni di casa del Lasalliano Torino, alternando tutti i giocatori presenti a referto.

Grazie ai 3 punti conquistati i monregalesi chiudono questa prima fase al secondo posto a pari punti con l’ ArtiVolley Collegno e si qualificano ai quarti, che si disputeranno domenica 8 dicembre sempre con la formula del concentramento a 3 squadre.

Nella gara inaugurale contro il S. Paolo Torino Massimo Bovolo, assenti Garelli e Bertano e Catena, è partito con Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e capitan Garello in banda, Berutti e Caldano al centro, Fenoglio e Matteo Basso liberi. Nel set inaugurale i monregalesi sono partiti bene e si sono portati prima sul 14-11, poi sul 18-15, quindi sul 22-18 ed infine hanno chiuso 25-22, mentre sono stati inseriti prima Candela in banda e poi Marco Basso in battuta. Anche nella seconda frazione i monregalesi, con Candela in campo sin dall’ inizio, hanno costantemente controllato la gara, portandosi prima sul 7-3, poi sul 14-10, quindi sul 22-16. Dentro Bernardi ed il VBC chiude 25-22. Nel terzo set, con in campo Marco Basso in palleggio, Borsarelli al centro e Matteo Basso come libero, i monregalesi calano nel rendimento e commettono qualche errore di troppo e vanno sotto prima 9-6, poi 18-14 ed infine si arrendono 25-19, mentre entra anche Bernardi.

Nella seconda partita contro il Lasalliano Torino Massimo Bovolo è partito con Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Candela in banda, Berutti e Caldano al centro, Matteo Basso e Fenoglio liberi. Nel set inaugurale vi è grande equilibrio sino al 15 pari, poi i torinesi allungano e si portano 20-17. I monregalesi reagiscono e recuperano il gap sino a portarsi a -1 (22-23), ma non riescono nell’ aggancio e così il Lasalliano chiude in volata 25-23. Nella seconda frazione i monregalesi partono bene e si portano prima sul 6-3, poi sul 15-11, quindi sul 22-18 ed infine chiudono 25-20, mentre entra Bernardi. Nel terzo set (il sesto consecutivo) il VBC MONDOVI’ appare stanco e svuotato e così parte lentamente e va sotto 9-4. Dentro Marco Basso in palleggio e Borsarelli opposto, ma i monregalesi faticano e così i torinesi stanno sempre avanti (17-12,21-14), chiudendo 25-17, mentre entra Bernardi.

“Abbiamo affrontato due avversarie di alto livello che ritroveremo in Campionato – commenta Massimo Bovolo – e pertanto questo concentramento ha rappresentato un test molto probante e per noi interessante. Stiamo lavorando molto sotto l’ aspetto fisico e siamo ancora molto imballati, ma in questa fase è una cosa naturale perché stiamo mettendo benzina per il futuro. Ora abbiamo due settimane per preparare l’ esordio in campionato contro il Verbania, una formazione già forte e che in estate si è ulteriormente rinforzata, ma noi puntiamo a farci trovare pronti ed a partire bene”.

Terminata la prima fase di Coppa si guarda al Campionato, il vero traguardo del VBC Mondovì ed alla prima gara, in programma sabato 12 ottobre alle 20.30 al PalaItis contro il temibile Verbania, una delle squadre più attrezzate per il salto di categoria. In casa monregalese l’ obbiettivo è quello di cercare di iniziare con il piede giusto la stagione e per questo motivo sarà molto importante riuscire a recuperare tutti gli assenti, ovvero Bertano, Catena e soprattutto Garelli, che per vari motivi non sono ancora al meglio. Intanto la Società annuncia che il ruolo di aiuto allenatore sarà ricoperto da Raffaella Riba, che seguirà anche il VBC MONDOVI’ BIANCO di U.19.

LASALLIANO TORINO - S. PAOLO TORINO 1-2 (25-19,23-25,18-25)

S. PAOLO TORINO - VBC MONDOVI’ 1-2 (19-25,22-25,25-19)

LASALLIANO TORINO - VBC MONDOVI’ 2-1 (25-23,20-25,25-17)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Berutti, Caldano, Fenoglio (L1), Matteo Basso (L2), Candela, Borsarelli, Marco Basso, Bernardi. ALL: Massimo Bovolo.