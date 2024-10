Lions Scarnafigi e Piana del Varaita: al via l’anno sociale con service di solidarietà nel territorio

Significativa settimana per il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita con tre momenti clou “che hanno espresso il valore intrinseco del servizio per gli altri”.

Giovedì 19 settembre è stato attivato, presso la Farmacia San Martino di Saluzzo la “Raccolta occhiali usati”. "Un service importante - sottolineano dal club - chi non ha un paio di occhiali dimenticati in un cassetto, se è così e questi occhiali non sono più idonei per voi, è possibile compiere un dono portandoli presso la farmacia di corso Piemonte che li consegnerà poi al Centro Nazionale di Raccolta degli occhiali usati".

Da vent’anni l’istituzione compie un lavoro molto utile socialmente recuperando occhiali usati da inviare nei più disparati Paesi del mondo. Oggi un paio di occhiali, che nel mondo occidentale sembra normale potersi permettere, in buona parte dei paesi in via di sviluppo ciò non è possibile. Gli occhiali vengono lucidati e igienizzati e poi consegnati a persone bisognose. Il nostro Centro Nazionale ha sede a Chivasso e può essere visitato per meglio comprendere il prezioso lavoro che in esso viene svolto".

Domenica 22 settembre a Scarnafigi, presso la Casa di Riposo “Regina Pacis”, è stato consegnato ufficialmente un sollevatore per persone anziane: “Siamo orgogliosi di poter supportare una struttura come questa, dove i pazienti sono seguiti in maniera esemplare da tutto il personale, dotare questa casa di riposo di uno strumento del genere rende più agevole lo spostamento degli ospiti e aiuta il personale nel compimento di lavori particolarmente pesanti”, questo dichiara il presidente Piero Rabbia.

Giovedì 26 settembre si è svolta inoltre la tradizionale assemblea di apertura dell’anno sociale. Sono programmati incontri di natura culturale, di informazione e formazione che verranno messi a disposizione dei cittadini delle comunità territorio in cui il Club è attivo.

Sono stati definiti dei service, informa il presidente che, come tradizione, si inseriscono nel solco del lionismo con attenzione a temi della salute, in modo particolare cancro pediatrico, diabete e vista, sviluppo di progetti che cercheranno di supportare gli impegni internazionali e soprattutto le emergenti difficoltà che ultimamente coinvolgono anche il territorio.