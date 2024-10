Rifiuti lungo il Tanaro. Alba si gioca tre carte: "Sorveglianza, segnalazioni e sensibilizzazione"

I rifiuti che abbondano lungo le rive del Tanaro sono stati richiamati dal consigliere Lorenzo Barbero durante l'ultimo consiglio comunale.

"La situazione è nota da nota da tempo, negli scorsi anni si è intervenuto, in particolare, oserei dire, con la parte del danno, ossia con la pulizia e con la rimozione" - ha risposto l'assessore all'Ambiente Roberto Cavallo -. Ricordo che la rimozione porta con sé anche dei costi che poi vengono ribaltati sulla Tari. in questo momento la mia risposta è stata coordinata con l'assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi perché una parte è di competenza dell'Ufficio ambiente, una parte della polizia locale".

Il Comune si muoverà lungo tre direttrici: "La prima sarà un maggior coordinamento e una maggior cooperazione tra le forze dell'ordine per risalire al responsabile dell'abbandono. Con un'azione specifica di verifica dei rifiuti con carabinieri e polizia municipale stiamo cercando di risalire ai responsabili, usando anche in parte delle sorveglianze speciali. Un altro punto importante riguarda le segnalazioni. Abbiamo fatto una riunione la scorsa settimana con tutti i soggetti coinvolti per uniformare il processo di segnalazione, la presa in carico e la risposta, per garantire una tracciabilità ed essere efficaci", prosegue Cavallo.

L'ultimo elemento riguarda un'opera di sensibilizzazione: "Abbiamo iniziato una interlocuzione con associazioni ambientaliste e, in generale la società civile, per provare a fare una campagna di sensibilizzazione e cercare di contenere il fenomeno".