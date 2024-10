Auto finisce fuori strada a Clavesana: un ferito in ospedale

Incidente poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì 1° ottobre, sulla Fondovalle di Clavesana (la Strada Provinciale 12): un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato ed è finita fuori strada.

Per liberare il conducente dall'abitacolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco arrivati da Mondovì e dal Distaccamento Volontari di Dogliani, che hanno così consentito ai sanitari del 118 di prestare le prime cure al ferito, poi trasportato in ospedale per accertamenti.

Presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia e il soccorso Aci Rivoira per la rimozione del veicolo incidentato.