Auto in fiamme nel quartiere Cerialdo di Cuneo: fiamme spente, nessuna persona coinvolta

Chiamata di allarme al comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo stamattina, martedì 1° ottobre intorno alle 4, per la segnalazione di un'automobile che stava andando a fuoco in via Maria Luisa Alessi, nel quartiere Cerialdo, alla periferia di Cuneo.

Immediatamente i soccorritori si sono recati sul posto, con una prima partenza dell'autobotte dal capoluogo, che una volta giunti sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme.

La vettura è comunque stata seriamente danneggiata.

Non ci sono state altre cose o persone coinvolte nel rogo, del quale al momento non sono rese note le cause. Sul posto anche la Polizia per i rilievi.