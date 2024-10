Curiosità ed ammirazione: grande folla per la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca di Cuneo

Grandissimo successo di pubblico ha riscosso l’iniziativa messa in piedi dalla Scuderia VELTRO, club cuneese federato A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e punto di riferimento degli appassionati di veicoli storici nella “Granda”, in occasione dei festeggiamenti della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, che quest’anno ha voluto partire dall’origine di tutte le passioni adulte: i sogni dei bambini.

Complice una splendida giornata di fine estate, che ha invitato le famiglie al tradizionale struscio nel salotto buono cittadino, sono stati infatti circa 500 (!!) i piccoli piloti in erba che hanno voluto cimentarsi nel mini circuito allestito da quelli della Veltro per il Gran Premio Città di Cuneo su automobiline a pedali, inedita prima edizione che non stentiamo a credere sarà replicata il prossimo anno visto l’inatteso successo di pubblico e partecipanti.

A fine corsa per tutti i piccoli emuli di Nuvolari, Senna e Schumacher, l’onore del podio più alto per una foto di rito con medaglia d’oro e nastro tricolore, lecca-lecca e palloncino d’ordinanza, con il pregio di aver passato una giornata di svago e fatica a spingere sui pedali, ma anche di solidarietà a favore di amici meno fortunati.

Infatti è stata questa l’occasione per promuovere le attività sociali dell’A.B.I.O. Associazione per il Bambino in Ospedale di Cuneo, per le quali la Scuderia VELTRO ha disposto la donazione di 1350 € finalizzati all’acquisto di materiale destinato al reparto pediatrico dell’ospedale cittadino.

Per gli organizzatori ed i volontari che sempre prestano il loro preziosissimo aiuto, al di là della fatica e dell’impegno, rimane indubbiamente la grande soddisfazione di essere riusciti a coniugare la passione che lega i soci del club con i più piccoli e le loro giovani famiglie, rafforzando il legame con altre realtà sociali di volontariato del territorio che si occupano dei meno fortunati.