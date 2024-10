"Landandé Insieme": ritorna la giornata dedicata le famiglie, quest’anno a Viola

La stagione autunnale dell’Associazione Insieme porta con sé la terza edizione di “Landandé Insieme”, iniziativa organizzata dal gruppo della zona del Monregalese, in stretta collaborazione con il Comitato del Sentiero Landandé, che si svolgerà domenica 13 ottobre sul petalo di Viola in Valle Mongia. Il tema di quest’anno sarà “La Castagna”, rivolto principalmente alle famiglie, per far riscoprire il contatto con la natura, il consumo di prodotti del territorio ed i momenti di convivialità e confronto.

Il ritrovo è alle ore 9 al Santuario della Madonna della Neve a Viola e si percorrerà una parte del Sentiero ad anello, passando nei castagneti secolari dove è prevista un’attività didattica e di intrattenimento per grandi e piccoli, che vede la castagna protagonista con la collaborazione dell’Azienda Agricola Marco Bozzolo, facente parte della Comunità dei Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri. Si ritornerà al Santuario con la consegna del “pranzo al sacco” per il pic-nic con prelibatezze preparate dall’Associazione Contadini Monregalesi, tutte a “Km zero”, per poi proseguire nel pomeriggio con la visita al borgo di Viola e la tradizionale castagnata organizzata dal Comune.

Il contributo per la partecipazione è di 10,00 Euro per gli adulti e 5,00 Euro per i ragazzi tra i 4 e i 14 anni; occorre iscriversi entro le ore 13:00 del 10 ottobre tramite il seguente link, a tutti i prenotati verrà garantita la consegna del “sacco pranzo”: https://forms.gle/J1tExYA73o3ByKBg6

Barbara Nano, coordinatrice di Insieme Monregalese, spiega: «Dopo il successo delle scorse edizioni, abbiamo pensato di riproporre l’iniziativa cambiando il percorso per promuovere altre zone del territorio, spostandola in una zona diversa dai due anni precedenti, rimanendo comunque in linea con uno dei nostri obiettivi come gruppo, ossia quello di promuovere momenti d’incontro per le famiglie. Questa giornata non solo vuole essere occasione di aggregazione e confronto, ma anche promozione di uno stile di vita sano, basato sul movimento a contatto con la natura, promozione delle attività presenti sul territorio e dei prodotti tipici. Abbiamo trovato nel Comune di Viola un partner fondamentale per l’organizzazione dell’evento: per questo ringrazio l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, Romana Daniello, per la preziosa disponibilità e collaborazione. Speriamo che il tempo ci accompagni e confidiamo in una numerosa partecipazione. Per motivi organizzativi occorre la prenotazione».