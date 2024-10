Un concerto tributo a Fabrizio De Andrè del gruppo musicale Anime Salve sarà organizzato sabato 5 ottobre al Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

L'appuntamento è per ore 21, il costo del biglietto è di 10 euro. Info e prevendite presso la libreria L'ortica in via della resistenza 4a/1 a Saluzzo. Tel 393-8789359

Una parte del ricavato andrà all'associazione L'Airone ADV di Mant