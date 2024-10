Cuneo, modifiche alla viabilità in corso Francia causa cantiere

A causa dei lavori di riqualificazione dell’ambito “AR.3 a” Area Ex Enel, compresa tra corso Francia e via Pertini, a partire dalla giornata di domani si renderà necessaria una modifica della viabilità.

Nello specifico, la viabilità in corso Francia - nel tratto compreso tra via Giordanengo e la rotatoria con via Sandro Pertini (escluse) - verrà modificata nel seguente modo;

Le vetture che transiteranno da monte a valle su C.so Francia, verranno deviate su via Momigliano, quindi C.so Francia rimarrà a senso unico di marcia con direzione da valle verso monte.

Le vetture che transiteranno da valle a monte su C.so Francia, verranno fatte transitare regolarmente su C.so Francia stesso, con restringimento/deviazione della carreggiata;

I pedoni e bici che transiteranno sulla ciclo-pedonale di C.so Francia, saranno indirizzati sul lato opposto con idonea cartellonistica;

L’intervento verrà realizzato a partire dalle ore 8 di domani, 2 ottobre, fino al termine dei lavori, previsto entro la giornata di sabato 5 ottobre

In allegato la mappa con le modifiche necessarie per eseguire l’intervento