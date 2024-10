A Beinette riparte lo sportello di Facilitazione digitale

Riparte a Beinette lo sportello di Facilitazione digitale. È un servizio che permette a chiunque di ricevere assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo di servizi e tecnologie digitali

State ancora cercando di fare lo SPID? Volete capire come funziona il registro elettronico di vostro figlio a scuola? Volete semplicemente creare una mail o iscrivervi a qualche evento, o ancora comprare un biglietto per un concerto online? Lo sportello per la facilitazione digitale è gratuito e pronto a darvi una mano.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0171.1680375, e-mail info@retefacilitazionedigitale.it, sito Web www.retefacilitazionedigitale.it.

Previsto un calendario di date che riguardano anche i Comuni, "di pianura": Castelletto Stura, Morozzo e Margarita. Gli appuntamenti beinettesi sono i lunedì 14 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 9 e 23 dicembre.