A Coazzolo una “Vijà” musicale con Piero Montanaro, che torna… alla Maestra

Dopo mezzo secolo, Montanaro non insegna più, ma caso strano, alcuni lo chiamano ancora “maestro”, non inteso come insegnante, bensì come autorevole rappresentante della scuola cantautorale piemontese di cui, da anni, è diventato profeta. Infatti, molte sue canzoni, in italiano (Amici miei, Canterò, Paese mio, Notte di collina, La Langa, Se la Langa è così…) e piemontese (Andoma a vié, Viva j’amis, Piemontèis…), sono diventate popolari, in Italia e all’estero. Alcune vengono insegnate anche a scuola per la loro valenza culturale.

Sono passati 57 anni da quando il giovanissimo Piero Montanaro, non ancora cantautore, iniziava la sua carriera di insegnante nelle scuole elementari di Coazzolo d’Asti. Gli era toccato preparare i canti e dirigere il coro di alunni per l’inaugurazione del nuovissimo plesso scolastico, quello che da circa due anni ha cambiato destinazione e uso, diventando “La Maestra”, hub culturale e artistico.

Un buon numero di brani scritti negli ultimi 50 anni hanno preso spunto proprio da Coazzolo dove il cantautore è nato e vissuto per una trentina d’anni e dove ha insegnato nell’anno scolastico 1966-’67. Attesa, dunque, per la rentrée del cantautore coazzolese in quei locali per ascoltare le sue canzoni e, soprattutto, conoscere come sono nate, chi e cosa le ha ispirate ed altre curiosità riguardanti la sua poliedrica attività artistica.

Piero non sarà solo sul palco della Maestra. Alcuni suoi amici si uniranno a lui per cantare qualche pezzo assieme. La formula di “Cantè e cuntè mia tèra” è quella della tradizionale vijà, come quando, prima della radio e della tv, ci si trovava, soprattutto d’inverno, a Coazzolo e nei piccoli borghi, nelle stalle (ambiente ampio e dove non mancava il riscaldamento gratuito, fornito dagli animali…) a trascorrere le lunghe sere d’inverno. In più, il pubblico potrà intervenire con domande, esattamente come a scuola.