Bra, provoca incidente guidando con un tasso alcolemico superiore di quattro volte al consentito

Guarirà in 40 giorni la passeggera del motociclo Ducati coinvolto nell'incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, 29 settembre, sulla tangenziale di Bra, in prossimità dello svincolo di via Don Orione.

Questa è la prognosi emessa dall'Ospedale Santa Croce e Carle, dove la donna è stata trasportata dall'elisoccorso dopo l'incidente; 10 giorni è invece la prognosi per l’uomo alla guida del motociclo.

Sulla dinamica dello scontro sono ancora in corso le indagini e gli accertamenti tecnici della Polizia Locale braidese, immediatamente sopraggiunta sul posto dopo lo schianto.

La conducente della BMW X2 coinvolta nello scontro è stata invece deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza.

Gli agenti della Locale hanno infatti accertato a carico della donna un tasso 4 volte superiore al limite di 0.50 grammi al litro consentito. La patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo è stato posto sotto sequestro.