Concorso Aido assegna 14 borse di studio: la scadenza prorogata al 15 ottobre

"In seno al Consiglio Direttivo riunitosi proprio in questi giorni abbiamo deliberato di estendere la possibilità di partecipare ad un'iniziativa in vita sin dal 2007 per permettere agli studenti che hanno avuto qualche 'intoppo' nella predisposizione della documentazione, di poter ambire a un premio che riconoscerà l'eccellenza in campo sportivo e nell'istruzione", afferma il presidente Unvs Sezione di Bra Giuseppe Gandino a cui fa eco il valido segretario Giuseppe Sibona.

Il temine ultimo è pertanto stato fissato al 15 ottobre 2024 con le domande che potranno essere inoltrata in formato elettronico al seguente indirizzo email unvs.sezione.bra@gmail.com o in alternativa aidobra.gruppo@gmail.com.