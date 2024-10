Peste suina, cambiano le restrizioni per il Cuneese: 9 i comuni che passano in zona “libera”. Ecco quali

La normativa sulla Peste Suina Africa e sulle misure di contenimento sta producendo i suoi effetti tanto che la Commissione Europea ha deciso l'uscita dalle zone di restrizione di alcuni territori, tra cui alcuni della regione Piemonte.

Per il Cuneese il comune di Saliceto è passato alla zona di restrizione 1, mentre altri 9 comuni sono passati a “zona libera”. Si tratta di Castelnuovo di Ceva, Ceva, Montezemolo, Nucetto, Paroldo, Perlo, Priero, Sale delle Langhe e Sale San Giovanni.

Nella zona 2 ovvero “rossa” ne restano 5: Castiglione Tinella, Cortemilia, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone e Santo Stefano Belbo.

L'annuncio era giunto dallo stesso commissario straordinario per la Peste Suina Africana Giovanni Filippini. La declassificazione viene concessa alle aree dove da almeno 6 mesi non si sono più riscontrati casi di contagio. I Comuni tornati indenni potrebbero così uscire dalla zona di protezione 2 e passare alla cosiddetta Zona 1. Modifiche ufficializzate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con l'aggiornamento in merito al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2024/2526 del 23 settembre 2024, che per Piemonte e Liguria ha coinvolto 106 Comuni.



I primi contagi risalgono al marzo 2022, a cui sono seguiti ingenti danni economici al settore suinicolo con l'adozione di massicce misure di contingentamento e contrasto.