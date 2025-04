Gianni Oliva protagonista a Mondovì con il suo “Il pendio delle noci”

A distanza di due anni dall'ultima conferenza svoltasi in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2024, lo scrittore torinese Gianni Oliva ritorna ospite della tradizionale rassegna libraria organizzata dal Comune di Mondovì. Il prossimo 9 maggio, infatti, alle ore 17.30 presso il Centro Studi Monregalesi (vicolo Monte di Pietà 1), verrà presentato il suo recente romanzo edito da Mondadori “Il pendio delle noci”.

Un raffinato intreccio di amore e di guerra, di neve e di montagne, di uomini piccoli e grandi le cui vicende si innestano sotto l’alone della Grande guerra, per una “sincera pastorale provinciale che riannoda i fili del tempo” come l’ha definita Sergio Penti su Tuttolibri. L'evento, facente parte dell’iniziativa “Alla scoperta di un libro” curata dalla Biblioteca Civica di Mondovì, è a sua volta inserito all'interno della rassegna nazionale "Il Maggio dei Libri" promossa in seno al progetto "Città che legge" a cui Mondovì ha aderito per il triennio 2024-2026. Dialogheranno con l’autore Chiara Bracco ed Enzo Errani. Ingresso libero.