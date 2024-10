Mondovì, auto perde il controllo e finisce contro un albero in via Cuneo

Incidente poco dopo le 7.30 di questa mattina, martedì 2 ottobre, in via Cuneo a Mondovì.

La conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro uno degli alberi del viale che costeggia il l'iN's Mercato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì e il personale sanitario del 118. Fortunatamente la donna non avrebbe riportato gravi conseguenze in seguito all'incidente che non ha coinvolto altri mezzi. Segnalati leggeri rallentamenti in zona dovuti alla messa in sicurezza e allo sgombero dell'area.