A Borgo San Dalmazzo torna la rassegna di teatro per bambini e ragazzi "Un sipario tra cielo e terra"

A presentare la rassegna “Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro” sono le parole dell’Assessora alla Cultura Michela Galvagno: “La rassegna di teatro per bambine, bambini e famiglie, da molti anni sostenuta dall’Amministrazione di Borgo San Dalmazzo e che anche quest’anno si svolge in collaborazione con la Compagnia Il Melarancio, rappresenta un appuntamento fisso e atteso da grandi e piccini che ogni anno affollano il nostro splendido Auditorium in occasione delle rappresentazioni. Anche quest’anno vi aspettiamo con nuove proposte e con spettacoli sempre avvincenti! Il primo appuntamento è per il 13 ottobre alle ore 17:30”.



Vi aspettiamo quindi per trascorrere la domenica insieme, emozionandoci, stupendoci e divertendoci.



Domenica 13 ottobre a inaugurare la rassegna Kosmocomico Teatro di Milano con lo spettacolo “Pulcetta dal naso rosso”, uno spettacolo che racconta la storia di Pulcetta che di mestiere fa il clown, il pagliaccio, quello che fa ridere. Nel circo dove lavora, ridono i bambini, gli arrabbiati, quelli stanchi, quelli allegri, proprio tutti. Un giorno però, accade qualcosa di inaspettato, qualcosa che cambia per sempre la vita del circo: Pulcetta ha perso… IL NASO ROSSO!!! Riuscirà a ritrovarlo? Venite a scoprirlo con noi.



Domenica 27 ottobre sarà con noi la Compagnia L’Orto degli Ananassi di Livorno con lo spettacolo “Tuono, il mio vicino gigante”. Lo spettacolo parte dal testo immaginifico di Ulf Stark, i cui grandi protagonisti sono il coraggio, l’amicizia, la forza di vincere i pregiudizi, che accompagnano con delicatezza, intelligenza e divertimento nella grande avventura della vita: crescere. Vincitore del Premio Porto Sant’Elpidio Città dei Bambini con la seguente motivazione “Una storia coinvolgente che ritrova il respiro dei romanzi di formazione che parlano a tutti, ai bambini che eravamo e a quelli che siamo, raccontata magistralmente da un narratore accompagnato da un bravo musicista. Un caleidoscopio denso di colori e sfumature che ripercorrono il momento della crescita, quello in cui si abbandona la pelle del bambino per diventare un giovane adulto”.



Domenica 10 novembre nostra ospite la Compagnia Onda Teatro di Torino con lo spettacolo “La prima volta che ho fatto Bù”. Quando cominciamo a ricordare? E che cosa? E perché? Qualche ricordo viene smarrito, altri conservati. Alcuni segnano profondamente le nostre scelte, fin da piccolissimi. Alcuni hanno il sapore della gioia, altri della tristezza. Uno spettacolo leggero come una piuma in cui i bambini ma anche gli adulti possono rispecchiarsi, ritornando indietro nel tempo a tutto ciò che ci è servito per diventare grandi, provando a dipanare la matassa dei ricordi delle prime volte che segnano la vita di tutti noi.



A chiudere la rassegna domenica 24 novembre il Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia con lo spettacolo “Filafiaba”, tratto dalle fiabe italiane di Italo Calvino, in questo spettacolo c’è una storia dove un principe parte alla ricerca di una fanciulla che sia bianca come il latte e rossa come il sangue. C’è una vecchia strega, ma c’è anche una storia con due sorellastre, una matrigna e una fata madrina che non ha zucche per carrozze...Che cosa combineranno questi personaggi? Venite a scoprirlo con i vostri occhi.



Ingresso Intero 6 euro, Ridotto 5 euro sotto i 10 anni + enti convenzionati e gratuito sotto i tre anni. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17,30.



I biglietti saranno acquistabili in loco a partire da 60 minuti prima dello spettacolo.



Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini)