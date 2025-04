Fossanoland 2025: Boom di visitatori e nuove attrazioni dal 28 aprile

Fossanoland 2025 si conferma un grande successo fin dai primi giorni di apertura. Dal 24 aprile, il Luna Park di Fossano ha trasformato Piazza Diaz in un’esplosione di colori, musica e divertimento per famiglie, bambini e amanti dell’adrenalina. Ma le sorprese non finiscono qui: da lunedì 28 aprile, l’offerta si arricchisce con nuove attrazioni, pronte a rendere l’esperienza ancora più completa ed entusiasmante.

Giostre, giochi e sapori: un successo crescente

Il pubblico ha risposto con entusiasmo fin dal primo giorno: file alle attrazioni, bambini con lo zucchero filato, giovani in cerca di brividi e famiglie che passeggiano tra le luci festose del parco. Già apprezzatissime le attrazioni per i più piccoli, come Brucomela, mini autoscontri, giostra dei bimbi, tappeti elastici e il labirinto, così come le proposte più adrenaliniche: Extreme 180°, CubaLibre, Tagadà, giostra a catene e autoscontri.

Grande affluenza anche nei numerosi stand gastronomici e giochi a premi come tiro a segno, tiro ai barattoli, calcio di rigore, gioco degli anelli e la sempre amata corsa dei cavalli.

Dal 28 aprile nuove attrazioni: ancora più emozioni

A partire da lunedì 28 aprile, Fossanoland introduce nuove giostre e attrazioni, per offrire ancora più possibilità di divertimento ai visitatori. L’iniziativa vuole arricchire l’offerta nei giorni centrali della fiera, in vista del ponte del 1° maggio e dell’affluenza attesa nel weekend.

Tra le novità per gli amanti del brivido si aggiungono giostre come il Joker, una navicella a 20 posti a piedi sospesi che ruota di 360º pronta per mettervi a testa in giù a 20 metri d’altezza!!!

Ultimi giorni con promozioni speciali

Fossanoland resterà aperto fino al 6 maggio 2025.

In chiusura, martedì 6 maggio, tutte le giostre offriranno uno sconto di 1€uro , per salutare la festa in grande stile.

Fossanoland 2025 ti aspetta tutti i giorni in Piazza Diaz a Fossano, tra luci, musica, emozioni e tantissime attrazioni per un divertimento senza limiti.