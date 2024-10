Giuseppe De Lucia presenta a Cuneo il suo libro "Il mio percorso di vita"

Giovedì 10 ottobre ci sarà la tanto attesa presentazione del libro "Il mio percorso di vita" di Giuseppe De Lucia. Maestro pizzaiolo di fama internazionale, De Lucia racconterà la sua vita, fatta di sacrifici, successi e determinazione.

De Lucia ha deciso di condividere la sua esperienza per ispirare i giovani e chiunque stia affrontando difficoltà, dimostrando che con costanza e volontà, i sogni possono diventare realtà. La sua storia è un esempio di resilienza e passione che conduce al successo.

L'evento sarà anche un gesto di generosità verso la comunità, poiché il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto all'associazione AMICO SPORT di Cuneo, che celebra proprio quest’anno i 30 anni di attività a favore dei ragazzi speciali del territorio.

“Nel 2022 ho deciso di prendermi una pausa dalle gare e dai concorsi, volevo concentrarmi esclusivamente sulla mia attività e il mio lavoro. Negli ultimi anni avevo ottenuto importanti riconoscimenti e vittorie in molte gare.” ci racconta De Lucia “Questo però mi dava un senso di freno, perché purtroppo o per fortuna io ho sempre cercato di fare tanto, di fare qualcosa in più di ciò che bastava, di distinguermi facendo tutto nel migliore dei modi, facendomi conoscere per ciò che sono e che provo per la mia professione. Un giorno tra tante le parole fatte con vari giornalisti che mi intervistavano sui risultati e sulla mia vita privata, decisi che era arrivato il momento giusto per raccontare chi veramente ero! Non è una storia semplice, come non lo è stata tutta la mia vita e come non lo è stato per me esternarlo. Volevo rendere così tutti partecipi del mio vissuto, perché oltre ad avere attraversato una vita molto particolare, fatta di tanti sacrifici, tanti episodi tristi, tante battaglie da combattere, volevo farlo per arrivare ai cuori della gente e per far sì di trasmettere ai giovani una ragione in più che possa spronarli ad affrontare la vita e le difficoltà, come ho fatto io. Spero che la mia storia possa diventare un esempio per le nuove generazioni, questo è il mio desiderio!”

Appuntamento confermato per giovedì 10 ottobre alle ore 17:00 presso la Biblioteca Civica di Cuneo, con Serena Garelli che intervisterà Giuseppe De Lucia.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.