"Organi Vespera 2025", due appuntamenti a Passatore e Vicoforte

La rassegna organistica “Organi Vespera 2025” propone i prossimi due appuntamenti a Passatore e Vicoforte, rispettivamente sabato 14 giugno a Passatore, ore 21.00 e domenica 15 a Vicoforte, ore 16.00.

Il primo concerto – presso la chiesa parrocchiale - vede la presenza di Nicoletta Guarasci soprano e Luigi Vincenzi all’organo Fratelli Vittino 1873. In scaletta brani di Giochino Rossini, Gian Battista Pergolesi e Van Den Kerkhoven.

La musica si replica il giorno successivo – domenica 15 giugno – al Santuario di Vicoforte, sempre con gli stessi artisti, prime note intorno alle 16.00.

Il concerto del soprano Nicoletta Guarasci e dell’organista Luigi Vincenzi sono un evento di rara eleganza e profondità musicale. Nelle due suggestive cornici, l’esibizione incanterà gli spettatori con un repertorio che spazia dal barocco al romanticismo sacro. La voce limpida e potente di Nicoletta Guarasci trasmette emozioni intense, accompagnate magistralmente dalle sonorità solenni e avvolgenti dell’organo suonato da Luigi Vincenzi.

Questi viaggi musicali tra passato e presente sono pensati per coinvolgere e incantare appassionati e neofiti, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio organistico. Una vera occasione per riscoprire la magia della musica in contesti suggestivi e storici. Ogni momento musicale sarà accompagnato da una breve introduzione per raccontare la storia e le peculiarità degli organi protagonisti della rassegna. I due appuntamenti dedicati all’organo sono rivolti agli amanti della musica classica e sacra.

I due eventi sono gratuiti e prevedono solo una donazione volontaria a favore degli “Amici della Musica Savigliano”. Per ulteriori informazioni sulla kermesse musicale “Organi Vespera 2025” si può visitare il sito www.amicidellamusicasavigliano o contattare i numeri 3355299411 – 3936899470