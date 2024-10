Sci di fondo: Carollo e Ghio in raduno a Feltre con il gruppo Milano-Cortina 2026 e con la squadra di Coppa del mondo

Rientrati in Italia dopo il raduno nell’impianto al coperto di Oberhof, la squadra di Coppa del mondo composta da Federico Pellegrino, Francesco Defabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella, Nicole Monsorno e Simone Mocellini (a scopo riabilitativo) sono stati convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer per il raduno di Feltre (Belluno) in programma da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre.

Sarà l’occasione per prendere parte alla 54a edizione del Grand Prix Sportful, gara internazionale sugli skiroll in programma nel fine settimana sul percorso allestito a Pedavena di Feltre, e organizzata dall’A.S.D. Sci Nordico Sportful.

Presenti al via anche i ragazzi del gruppo Milano-Cortina 2026 con Alessandro Chiocchetti, Martino Carollo, Aksel Artusi, Giacomo Petrini, Riccardo Bernardi, Davide Ghio, Federica Cassol, Nadine Laurent, Virgina Cena e Iris De Martin Pinter.