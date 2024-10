Davide Manera, panettiere di Corneliano d'Alba, tra i protagonisti di "Bread religion"

Si è tenuto lunedì 23 e martedì 24 settembre l’evento di macinazione del grano di Bread Religion, il campus di Petra Molino Quaglia avviato nel 2013 che ha il fine di valorizzare la filiera del pane e dei prodotti da forno, concepiti come tasselli di un'alimentazione genuina, sostenibile e traino di una svolta agricola che stimola i contadini alla coltivazione rispettosa dei terreni e alla biodiversità delle sementi.

L’appuntamento si è svolto presso l’Università della Farina, a Vighizzolo D’Este, e dal Piemonte ha partecipato Davide Manera di “Nostra Manera” (Corneliano d’Alba - CN).

Nel corso della due giorni si sono alternati panel e laboratori tecnico-pratici, come “La carta dei grani e i pani della tradizione”, tenuto da Luca Giannino (Responsabile progetto Petra Evolutiva) e Massimo Quaglia (Panificatore - Pane Quaglia), che hanno spiegato come panificare con Petra Evolutiva e i cereali della carta dei grani, oltre che come conciliare le tradizioni regionali con i frumenti del territorio, in una proposta di panificazione contemporanea accattivante. É stata poi la volta di Davide Ferrante (Pasticciere) con “Il Dolce nella Bakery”, laboratorio tecnico-pratico che ha trattato la valorizzazione del cereale nel prodotto dolce come valore aggiunto imprescindibile per la Bakery. Chiara Quaglia (Amministratore Delegato di Petra Molino Quaglia) e Piero Gabrieli (Direttore Marketing Petra Molino Quaglia) hanno condotto l’incontro “3 domande sulla sostenibilità economica di una panificazione artigianale di filiera”, Francesca Paluan (esperta di comunicazione - Università della Farina) il laboratorio di comunicazione, Luca Giannino e Cesare Bonelli (Panificatore de Il forno di Lambrate) un dibattito aperto con degustazione e uno sulla panificazione delle nuove semine. Infine, Gianluca Sinigaglia (Mugnaio - Petra Molino Quaglia) ha diretto la macinazione collettiva del raccolto 2024 di Petra Evolutiva.

L’appuntamento di settembre con Bread Religion è l’ultimo tassello del progetto, presentato a giugno in Sicilia presso la Masseria Mandrascate. Prendendovi parte, i partecipanti hanno così aderito ad Adotta un Raccolto, il progetto di Petra Molino Quaglia che dà la possibilità di conoscere origine e storia della propria farina, per condividerla poi in tavola con i clienti: si tratta di una vera e propria idea innovativa di filiera circolare che prevede che tutti gli attori coinvolti – agricoltore, molino e artigiano, fino al consumatore finale – lavorino in sinergia con lo scopo di realizzare produzioni di elevato valore in termini di qualità nutrizionale, ambientale, sociale ed emotiva. Gli “adottanti” possono toccare con mano le diverse fasi di sviluppo di una popolazione di grano tenero evolutivo: dalla semina alla raccolta, sino alla macinazione e alla trasformazione in farina Petra Evolutiva. Bread Religion è stata un’occasione per approfondire lo stato di salute del mondo della panificazione e dell’agricoltura sostenibile, offrendo l’opportunità di affrontare temi cruciali per il futuro di questi settori. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Farina Petra®.