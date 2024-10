Elisa Balsamo e Davide Plebani sposi sul Lago d'Iseo

Non poteva mancare l’azzurro sul vestito da sposa di Elisa Balsamo, ciclista campionessa mondiale 2021 originaria di Peveragno che martedì 1° ottobre è convolata a nozze con il fidanzato (e collega atleta) Davide Plebani.



Il luogo della cerimonia è stato il monte Isola, sul Lago d’Iseo, raggiunto dai due atleti dopo le partecipazioni al Mondiale di Zurigo (per lei) e alle Parilimpiadi di Parigi (per lui, dove ha fatto da guida a Lorenzo Bernard).



A celebrare i due sposi tutti i famigliari, gli amici e i compagni di squadra. Anche la redazione del nostro giornale si unisce al coro di auguri per uno stupendo – e costellato di soddisfazioni, personali e famigliari – futuro insieme.