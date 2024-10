Bam Mondovì: l'attesa sta per finire, domenica arriva il Brescia, Dana Schmit: "Sarà bellissimo giocare davanti al nostro pubblico" (VIDEO)

Il talento austriaco di Dana Schmit pronto a illuminare la strada del Puma! La nuova regista della Bam Mondovì non vede l'ora di cominciare la sua seconda avventura nel Campionato di A2 italiano, dopo aver vestito lo scorso anno la maglia dell'Hermaea Olbia. Il Campionato di A2, lo ricordiamo, prenderà il via in questo week-end.

Per le ragazze di coach Claudio Basso, tuttavia, l'avversario all'esordio non sarà dei più agevoli, visto che domenica (ore 17) a Mondovì arriverà la Banca Valsabbina Millenium Brescia degli ex Matteo Bibo Solforati e Francesca Trevisan. L'attesa, dunque, sta per finire e le pumine sono pronte a scendere in campo davanti al proprio pubblico.

Il PalaManera, tra l'altro, è pronto per ospitare i tifosi monregalesi e la società ha messo in atto diverse iniziative per favorire una corposa e calorosa presenza sugli spalti. Anche la palleggiatrice del Puma si dice pronta ed entusiasta per l'esordio davanti al proprio pubblico. Eccola ai nostri microfoni: