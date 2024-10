Torino, Cuneo e Savona insieme per potenziare collegamenti e infrastrutture: c'è il protocollo d'intesa

La Giunta comunale ha approvato questa mattina la delibera “Approvazione del protocollo di intesa diretto a favorire il potenziamento dei collegamenti strategici tra Torino, Cuneo e Savona", tra le Citta' di Torino, Cuneo e Savona, la Citta' Metropolitana di Torino, le Province di Savona e di Cuneo, le C.C.I.A.A. di Torino, delle Riviere di Liguria e di Cuneo, l'Unione Industriali di Torino, della Provincia di Savona e la Confindustria di Cuneo.



Il Protocollo sottolinea la strategicità dei collegamenti per lo sviluppo dei rispettivi territori: lo sviluppo passa da connessioni funzionali e da una rete infrastrutturale e di trasporti efficiente e moderna, in grado di supportare i progetti di crescita legati sia al comparto industriale che a quello turistico e culturale.



Le Parti intendono lavorare insieme per promuovere azioni comuni su tre ambiti del sistema infrastrutturale e dei trasporti portando all’attenzione delle rispettive regioni, Regione Piemonte e Regione Liguria, e del Governo centrale la necessità di affrontare con determinazione la soluzione dei problemi infrastrutturali viari e ferroviari.



Un lavoro di squadra per promuovere azioni comuni su tre ambiti della rete infrastrutturale e dei trasporti che consideri il Nord-Ovest come un sistema territoriale, economico e sociale integrato e coeso.



La sottoscrizione del Protocollo d'intesa si terrà martedì 8 ottobre 2024 alle ore 12.00 presso la sala Rossa del Palazzo comunale di Savona alla presenza del Sindaco e Presidente della Città Metropolitana di Torino, Stefano Lo Russo, del Sindaco della Città di Savona, Marco Russo, del Sindaco della Città di Cuneo, Patrizia Manassero, del Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, del Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, del Presidente di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia -Savona, Enrico Lupi, del Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, Dario Gallina, del Presidente di Camera e Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo, Luca Crosetto, del Presidente Unione Industriali di Torino, Marco Gay, del Presidente Unione Industriali della Provincia di Savona, Caterina Sambin, del Presidente Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna.