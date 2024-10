Ripple crolla nonostante la richiesta di Bitwise di un ETF su XRP, mentre PEPU arriva a 17 milioni di dollari

Nonostante la recente richiesta per un ETF su XRP da parte di Bitwise, Ripple continua a subire cali significativi (solo oggi -14%), con il prezzo del token che resta sotto pressione a causa della SEC.

La proposta dell'ETF ha sollevato speranze su sviluppi legali positivi, ma per ora il futuro di XRP rimane incerto. Nel frattempo, nel mondo delle meme coin, la prevendita di Pepe Unchained ($PEPU) ha raggiunto un impressionante traguardo, superando i 17 milioni di dollari e continuando a guadagnare l'attenzione degli investitori come una delle più promettenti alternative sul mercato.

Il prezzo di XRP crolla a causa dell'appello della SEC

Il prezzo di XRP ha subito un crollo drammatico, scendendo oltre il 14% e fino a raggiungere i 0,51 dollari, un calo notevole rispetto alla maggior parte del mercato crypto, dove i principali asset hanno registrato cali di circa il 3%.

Questa flessione si è verificata dopo l'annuncio ufficiale della SEC di voler presentare appello a una recente sentenza a favore di Ripple, aggravando l'incertezza attorno ai token XRP. L'appello si concentra sulle vendite programmatiche di XRP, considerate legittime in una decisione del luglio 2023.

Tuttavia, la SEC ha manifestato il suo disaccordo e intende procedere con l'appello entro la scadenza del 7 ottobre. Il legale di Ripple, Stuart Alderoty, ha espresso delusione, definendo l'azione della SEC come “imbarazzante per l'agenzia”, e ha accennato alla possibilità di un contro-appello da parte di Ripple, suggerendo che la battaglia legale è tutt'altro che conclusa.

Bitwise presenta il suo ETF su XRP nonostante l’appello della SEC: perché ora?

Bitwise ha recentemente presentato la sua proposta per un ETF su XRP in Delaware, attirando l'attenzione degli investitori nel mercato crypto statunitense. Questa iniziativa mira a fornire un'esposizione diretta ai token XRP, un passo significativo che potrebbe rendere Bitwise uno dei primi fornitori di ETF su XRP negli Stati Uniti, a seguito delle approvazioni dei vari ETF su Bitcoin ed Ethereum in precedenza.

Nonostante le battaglie legali attualmente in corso tra Ripple e la SEC, l'approvazione di un ETF su XRP potrebbe rappresentare una grande vittoria per Ripple e i suoi sostenitori. Tuttavia, l'approvazione non è garantita. La battaglia legale con la SEC, iniziata nel 2020, ha reso la situazione più complessa, anche se Ripple ha ottenuto una vittoria parziale.

Il filing di Bitwise avviene in un contesto di incertezze notevoli sul futuro dei token XRP. Nonostante la recente flessione del prezzo di XRP, che è sceso del 14% in un solo giorno, la possibilità di un ETF potrebbe innescare un rally dei prezzi, specialmente in paesi dell’est, dove il supporto per XRP è forte. Con questo filing, Bitwise potrebbe beneficiare della copertura mediatica e della crescente attenzione su XRP, rendendo la sua mossa strategica indipendentemente dall'esito finale delle sfide legali.

Pepe Unchained supera l’ennesimo traguardo: la meme coin è pronta ad esplodere?

Pepe Unchained ha superato l'ennesimo traguardo nel panorama delle meme coin, attirando l'attenzione di investitori e analisti. Questo progetto, partito basandosi sul meme di Pepe the Frog, si sta rivelando una potenziale opportunità di investimento speculativo.

Con un token, PEPU, che ha costruito una community attiva e in rapida espansione, Pepe Unchained si distingue per le sue ambiziose aspirazioni di creare un ecosistema più complesso rispetto ad altre meme coin come Dogecoin e Shiba Inu. Utilizzando la blockchain Layer 2 di Ethereum, il progetto beneficia di maggiore scalabilità e costi di transazione più bassi, due elementi fondamentali per il successo nel competitivo mercato delle criptovalute.

La roadmap del progetto è suddivisa in tre fasi, con la prima già completata. Attualmente, Pepe Unchained è nella seconda fase, che si concentra sull'espansione delle strategie di marketing, mentre la fase finale prevede il lancio dell'ecosistema e il listing del token su vari exchange. La creazione di un programma di staking è un'altra iniziativa promettente, progettata per stabilizzare il prezzo del token nel lungo termine.

Con 8 miliardi di token emessi, PEPU è deflazionario e presenta un piano chiaro per incentivare gli investitori a rimanere coinvolti. Solo il tempo dirà se Pepe Unchained esploderà realmente o se sarà solo una meteora nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, gli esperti sono tutti d’accordo: il potenziale c'è, e i segnali di crescita sono più che incoraggianti.

