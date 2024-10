Sono aperte le iscrizioni ai corsi di qualifica, riqualifica ed aggiornamento per adulti disoccupati al Cnos Fap di Saluzzo

Alla sede di Saluzzo del CNOS Fap, la Formazione Professionale Salesiana, sono aperte le iscrizioni ai corsi di qualifica, riqualifica ed aggiornamento per adulti disoccupati. La formazione è gratuita perché finanziata da Regione Piemonte, Programma GOL e FSE+ dell’Unione Europea. Per chi fosse interessato è necessario contattare la sede per attivare il prima possibile la procedura di iscrizione e valutare insieme qual è il percorso più adatto.

In relazione alle richieste che ci perverranno, potremo attivare i seguenti corsi:

Informatica di Base, 40 ore;

Informatica avanzato, 40 ore;

Taglio e cucito livello base, 70 ore;

Taglio e cucito livello intermedio, 70 ore;

Elementi di base di paghe e contributi, 70 ore;

Elementi di sala e bar, livello base, 90 ore;

Lingua italiana e cittadinanza, durata da stabilire in base alle esigenze del gruppo classe.

Oltre ai percorsi elencati, la nostra sede potrà valutare anche altri corsi attivabili in base ai laboratori presenti in sede (ristorazione, cucina, panetteria, pasticceria, pizzeria, corsi di lingue)

Per potersi iscrivere occorre ricevere informazioni precise presso il nostro sportello dei servizi al lavoro, il quale, in stretta collaborazione con il Centro per l’impiego di Saluzzo, sarà a disposizione per tutti i chiarimenti e per seguirvi in tutto quello che il bando di finanziamento prevede, dalla scelta del corso alla gestione dello stesso.

CnosFap Saluzzo, via Griselda, 8 – 0175248285 – info.saluzzo@cnosfap.net