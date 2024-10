Pagno, "Salotto della val Bronda": al via il secondo anno di attività

È iniziata per il secondo anno l'attività del Salotto della Valle Bronda (la sede è in via Caduti della Liberazione a Pagno). "Si tratta di un'iniziativa nata per la generosa volontà di alcuni residenti, per aiutare la crescita alla socializzazione tra gli abitanti e non solo. L'obiettivo e di favorire incontri per animare l'interazione collaborativa tra le persone, per arricchire le competenze e gli interessi di ognuno".

Quindi conferenze, incontri per l'apprendimento di tecniche, musica, ginnastica per il corpo e per la mente, laboratori per bambini, passeggiate in compagnia e molto altro.

Il programma di ottobre è il seguente:

sabato 5 camminata nei sentieri della Valle Bronda, itinerario semplice, con ritrovo in piazza alle 14, 30.

Giovedì 10 ottobre ginnastica dolce con Giovanna Brugiafreddo alle 18

Sabato 12: un pomeriggio di giochi da tavolo dalle 15,30.

Domenica 13 ottobre: Fiera d'autunno e laboratorio bimbi dalle 14

Lunedì 14 ottobre, condivisione del libro "il potere di adesso di Eckart Tolle alle 17 con Giovanna Brugiafreddo

Mercoledì 16 è in programma un ncontro su Gabriele D'Annunzio alle 21 con Gianni Rabbia

Giovedì 17 alle 18: ginnastica dolc con Giovanna Brugiafreddo. Uncinetto e punto croce con Carla e Maria alle 21.

Sabato 19 ancora una camminata nei sentieri della Valle Bronda, itinerario semplice, ritrovo in piazza alle 14.30.

Giovedì 24 ginnastica dolce alle 18 con Giovanna Brugiafreddo. Uncinetto e punto croce con Carla e Maria.

Sabato 26 oottobre alle 20,30 presentazione dei libri "il Cavaliere Servente" e "Storie di Borganza".

Martedì 29 il programma propone un laboratorio Bimbi Halloween alle 16.30.

Giovedì 31 un pomeriggio di Halloween in maschera dalle 17.

Per chi volesse aderire, soprattutto partecipare si ricorda che la sede degli incontri è a Pagno via Caduti Liberazione 8. La partecipazione alle iniziative è libera ed aperta a tutti. Per info e prenotazioni al numero cel. 333 244 4410 Patrizia.