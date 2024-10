L'uscente Massimo Antoniotti confermato in Consiglio provinciale: "Grazie per la fiducia, premiato il lavoro di squadra"

Pubblichiamo a seguire un intervento di Massimo Antoniotti, consigliere comunale di Borgomale ed esponente della lista “Ripartiamo dalla Granda”, tra i dodici consiglieri eletti nel recente rinnovo del Consiglio provinciale .

"Sono stato il più votato della provincia di Cuneo in termini di preferenze personali: le oltre 250 preferenze personali hanno portato a un voto ponderato di 4.976 preferenze.

Ringrazio gli oltre 250 tra sindaci e consiglieri della Provincia di Cuneo che hanno dimostrato fiducia nei miei confronti.

È un risultato che oltre alla soddisfazione personale premia il grande lavoro svolto in questi anni in collaborazione con le istituzioni, in primis con la Regione Piemonte. È stato un rapporto fatto di ascolto e ricerca di soluzioni legate alle problematiche di tutto il territorio provinciale per la sua valorizzazione e il miglioramento dei servizi a favore di cittadini e imprese.

In attesa della riforma che porti di nuovo alle elezioni dirette e a una dotazione finanziaria per le Province, continuerò a lavorare con il presidente Luca Robaldo e i consiglieri eletti, confermando la massima disponibilità".

Massimo Antoniotti