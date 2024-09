Elezioni provinciali: dallo spoglio esce un pareggio, la Lega rimane fuori dal Consiglio [VIDEO]

Quattro eletti per ognuna delle tre liste in campo, con la Lega che rimane fuori dai giochi non esprimendo alcun consigliere, lo schieramento di centrosinistra che raggiunge un risultato probabilmente inferiore alle aspettative della vigilia e il giovane e confermato sindaco di Guarene Simone Manzone che risulta il candidato più votato in assoluto con 6.938 preferenze, 783 in più del secondo più votato, l'esponente del Patto Civico Pietro Danna (6.155), mentre Alberto Gatto, primo cittadino "dem" di Alba, risultato il più scelto dagli amministratori del centrosinistra con 5.087 suffragi.

Questo il risultato uscito dallo spoglio delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, tenutesi ieri, domenica 29 settembre, nella sezione di Cuneo e nelle altre tre sottosezioni di Alba, Saluzzo e Mondovì col sistema del cosiddetto "voto ponderato", che soppesa il voto degli amministratori comunali a seconda del numero di residenti del Municipio che rappresentano.

Un totale di 2.003 i sindaci e consiglieri comunali al voto su un totale di 2.815 aventi diritto: un dato che corrisponde al 71,15% del totale, in considerevole rialzo rispetto alla passata tornata.

Con i sopracitati entrano nella rinnovata assemblea chiamata ad affiancare il presidente Luca Robaldo fino al termine del mandato nel 2026 l'ex consigliere provinciale e consigliere comunale a Mondovì Rocco Pulitanò (5.694), il sindaco di Bagnolo Piemonte Roberto Baldi (5.367) e il consigliere provinciale uscente e consigliere comunale di Borgomale Massimo Antoniotti (4.976) per il centrodestra della lista “Ripartiamo dalla Granda”; per la formazione di centrosinistra “La Nostra Provincia”, insieme ad Alberto Gatto entrano nell'assemblea il consigliere provinciale uscente e sindaco di Moiola Loris Emanuel (3.722), il primo cittadino di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro (3.229), anche lui uscente, e la consigliera comunale cuneese Stefania D’Ulisse (3.218); per il “Patto Civico per la Granda”, insieme a Pietro Danna, il consigliere provinciale uscente e sindaco di Venasca Silvano Dovetta (3.464), il consigliere provinciale uscente e consigliere comunale a Cuneo Vincenzo Pellegrino (2.944) e la sindaca di Manta Ivana Casale (2.891) .

Il commento del presidente Luca Robaldo: “Innanzitutto grazie a chi ha partecipato al voto, ribadendo la necessità di restituire alle Province la dignità e il protagonismo che ora sono preclusi. Auguro buon lavoro ai consiglieri eletti, certo che sapranno servire l’ente nel migliore dei modi. Infine, la presenza di tre gruppi che hanno espresso il medesimo numero di consiglieri consentirà di lavorare con equilibro e nell’interesse di tutti i concittadini della Granda”.

GUARDA IL VIDEO

IL PATTO CIVICO: "NOI LA VERA SORPRESA"

“Il successo della nostra lista – dichiara Pietro Danna per la lista Patto Civico per la Granda –, partita dalla fiducia di tanti amministratori nel lavoro del presidente Robaldo, dimostra che la Granda apprezza chi si impegna a fondo, al di là degli schieramenti. In tal senso tengo a ringraziare tutti i colleghi candidati della lista Patto Civico per la Granda: questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e sono certo che il gruppo che abbiamo costituito continuerà a lavorare coeso e unito nel prossimo futuro. Sentiamo una responsabilità considerevole: sarà a questo punto fondamentale riservare le competenze e le capacità appropriate per il buon funzionamento di un ente basilare per lo sviluppo territoriale, ma troppo spesso sottovalutato. A tal fine ci confronteremo con il presidente Robaldo e con gli altri consiglieri eletti per dare vita ad una solida e omogenea proposta amministrativa”.