Brazilian Jiu Jitsu: Evolution Gym sugli scudi con quattro atleti a Torino

Sabato 28 settembre si è svolta a Torino la prima gara di BJJ della stagione sportiva per il Predator team: il Pacific International BJJ alla sua prima edizione in Italia.

Il team agonistico della Evolution Gym di Mondovì si è presentato con quattro atleti.

Mirko Salinitro, nella categoria -85kg, cinture blu adult ottiene un ottimo primo posto nel No Gi e un secondo posto nel GI.

Daniele Valinotti arriva terzo nel GI dovendosi ritirare per infortunio mentre stava dominando l'incontro che lo avrebbe portato in finale.

Loris Dotta combatte nella categoria - 70kg adulto cinture blu molto numerosa e ottiene terzo posto nel Gi e NO gi.

Egli Murcakku combatte bene anche se paga un po' di inesperienza ma riesce ad ottenere un ottimo secondo posto.

Soddisfazione quindi per tutta la Evolution Gym e per i Maestri che hanno accompagnato I ragazzi in gara, Luca Marini e Alessandro Altieri.