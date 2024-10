Cuneo: 6 X Sempre Fino All'Ultimo, appuntamento sabato al Parco Fluviale Gesso e Stura

La 6 X SEMPRE FINO ALL’ULTIMO sarà avvincente non solo per i corridori, ma anche per il pubblico che è invitato a raggiungere gli atleti al Parco Fluviale Gesso e Stura e sostenerli con il calore del proprio tifo. Ad ogni giro sarà sempre più dura, ogni ora l’incitamento a non mollare dovrà essere più forte. Ai corridori è richiesto di dosare bene resistenza e velocità per ottenere il miglior risultato possibile. La vera sfida non è contro gli altri, ma contro sé stessi.

Come in ogni gara che si rispetti, anche la 6 X SEMPRE FINO ALL’ULTIMO ha un record da battere: i 22 giri di Giorgio Calcaterra e i 20 giri di Sara Pastore. I runner, sono avvisati: serviranno determinazione, grinta e strategia per fare meglio!

L’adrenalina della corsa si respirerà già a partire da venerdì pomeriggio, quando i runner inizieranno a raggiungere il Centro Sportivo il NUoVO di Cuneo per il ritiro dei pettorali e del pacco gara. A partire dalle ore 15:00 di sabato, tutti i concorrenti partiranno in un unico gruppo per completare un giro di 6 km in 60 minuti. Solo chi avrà percorso i 6 km nei 60 minuti a disposizione potrà riallinearsi per la nuova partenza. Alle 16:00 ci sarà il nuovo start, ma questa volta i minuti a disposizione saranno 59. Nei giri successivi verrà tolto un minuto ad ogni nuova partenza. Ogni sessione si ripeterà no stop fino a quando non ci saranno più concorrenti al via. Vinceranno il concorrente uomo e la concorrente donna che riusciranno a concludere più giri. A loro sarà consegnato un premio in denaro.

A grande richiesta, per l’edizione 2024 è stata introdotta anche la speciale classifica a squadre per Società o Team a cui si può partecipare correndo con il proprio team, in gruppo con l’associazione sportiva di appartenenza o con l’A.S.D. Ogni squadra dovrà essere composta da un numero minimo di tre atleti.

La classifica sarà stilata sulla base della somma dei giri percorsi da ogni componente della squadra, il montepremi sarà in buoni acquisto da utilizzare presso i negozi IL PODIO SPORT. I componenti della squadra non dovranno essere necessariamente tesserati per la medesima società sportiva, chiunque potrà infatti far parte della squadra o team anche con un nome di fantasia e si potranno iscrivere in tempi diversi.

Partecipare alla 6 X SEMPRE FINO ALL’ULTIMO a squadre non è solo una sfida, ma anche un’esperienza stimolante e divertente.

All’arrivo, il ristoro del NUoVO con il pasta party saprà ricaricare le energie di atleti e sostenitori! Le iscrizioni sono ancora aperte. Tramite il sito di Endu chiuderanno venerdì 4 ottobre, ma sarà possibile, se resteranno dei posti disponibili, iscriversi anche sabato dalle 10:00 fino alle 14:00 al campo base al NUoVO Cuneo.

Ci si può ancora iscrivere singolarmente, in team o richiedere di entrare a far parte di una squadra già iscritta. In fase di iscrizione, gli atleti potranno inserire una donazione a favore de La Cura nello Sguardo, l’associazione che si occupa della diffusione culturale e scientifica delle Cure Palliative e offre sostegno concreto alle attività della S.S.D. Cure Palliative dell’ASL CN1, a cui già lo scorso anno la manifestazione ha dedicato la raccolta fondi collegata alla gara.

Per tutti gli appassionati di corsa e sport l’appuntamento è segnato: sabato 5 ottobre ’24 presso il NuoVo situato all’interno dell’area del Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo, Via Porta Mondovì.

Chi correrà avrà bisogno di supporto per dare il massimo e spingere fino a superare i propri limiti. Tutte le informazioni sulla corsa sono disponibili qui: https://www.seipersempre.run