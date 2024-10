Tennis: crescono i giovani della VTT di Lagnasco

La VTT di Lagnasco ha visto concludersi nel fine settimana la tappa provinciale di qualificazione agli Internazionali BNL d’Italia 2025 nella 4.a categoria maschile, prima fase di realizzazione del “sogno” di poter giocare a Roma durante il grande appuntamento del tennis italiano e mondiale, il Masters 1000.

Nel tabellone di singolare a vincere è stato il giocatore di casa, Luigi Giulini, che in finale ha superato Matteo Iacob. Nel draw di doppio vittoria invece per il tandem formato da Pier Luca Isaia e Gianfranco Nicolay che si sono imposti nel match decisivo a Pietro Celoria e Roberto Beltrandi: “Un sentito grazie e complimenti a tutti i partecipanti – ha sottolineato la dirigenza del circolo – per lo spirito sportivo e di assoluta correttezza con il quale hanno saputo interpretare l’appuntamento”.

Bel percorso intanto di Camilla Rosatello, giocatrice che si allena regolarmente a Lagnasco quando non è nel tour mondiale, nel W 100 portoghese di Caldas da Rainha. La piemontese ha raggiunto i quarti di finale del tabellone di singolare partendo dalle qualificazioni. Ha trovato lo stop in questo step della rassegna per mano della tennista di casa Francisca Jorge, a segno con un doppio tie-break. Bella vittoria in primo turno per Camilla Rosatello contro la testa di serie numero 5, la britannica Lily Miyazaki, fissata sullo score di 6-2 7-5. Rosatello che è salita anche nei quarti di finale del doppio a fianco della francese Cascino.

Le soddisfazioni per il circolo di Lagnasco, che svolge la propria intensa attività presso il Tennistadium, non sono finite. Arrivano infatti anche dal Master del circuito Lexus Cup (con tanto di tappa che si era svolta alla VTT) andate in scena nel sempre suggestivo teatro del Foro Italico a Roma. La giovane Anna Cugno, una delle allieve della Scuola Tennis VTT, classe 2008 e classifica di 3.3, si è issata in finale, mentre Enrico Calosso, altra racchetta di casa, ha centrato la semifinale.