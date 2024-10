Alba: la Biblioteca Civica lancia il questionario per valutare il gradimento degli utenti

La Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero” di Alba ha predisposto un questionario per valutare il gradimento degli utenti.

Chi desidera partecipare al sondaggio può farlo compilando un apposito questionario disponibile in Biblioteca, on-line al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhvUVJAsYKT6gTFt_8LwcI0o5jDeSwcRG2NR0sIhWIHDqfIg/viewform, oppure sul sito del Comune di Alba, nelle pagine della Biblioteca.

La Biblioteca Civica albese è quotidianamente frequentata da numerosi residenti della città e del territorio, ai quali offre diversi servizi: non solo il prestito dei volumi e la consultazione di quotidiani e riviste, ma anche la biblioteca digitale (e-book, periodici on-line e audiolibri), le attività per bambini e famiglie (per piccolissimi con Nati per Leggere e per ragazzi delle scuole medie), i laboratori di scrittura per adolescenti e quelli artistici per adulti.

Nell’ottica di un costante miglioramento del servizio, è stato avviato il sondaggio atto a conoscere il grado di soddisfazione degli utenti e raccogliere suggerimenti e consigli. Per questo gli utenti sono vivamente invitati a compilarlo.