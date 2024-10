Stagione della caccia sospesa in Piemonte: il Tar ha accolto il ricorso di tre associazioni

A farlo sapere le stesse associazioni, che riferiscono di come il giudice amministrativo avrebbe ritenuto la misura necessaria per "proteggere la biodiversità della regione, rimandando ulteriori valutazioni sui profili giuridici della questione".

Secondo i tre sodalizi la sospensione è stata motivata da "diverse irregolarità riscontrate nel processo di approvazione del calendario". In particolare, le associazioni hanno evidenziato "la mancanza di trasparenza della Regione Piemonte che non ha pubblicato l’allegato C del calendario, che conteneva le contromotivazioni regionali rispetto al parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), obbligatorio ma non vincolante".