Cossano Belbo, messa in ricordo di Maria Pia Marino a 5 anni dalla sua scomparsa

Domenica 6 ottobre presso la Chiesa Parrocchiale di Cossano Belbo si svolgerà la messa anniversaria a 5 anni dalla scomparsa della dottoressa Maria Pia Marino, morta a 60 anni quando era in forza all'ospedale di Alba.

Figlia del fondatore del Molino Marino di Cossano Belbo, Felice Marino, che durante la lotta partigiana combatte con gli Autonomi di “Mauri” e “Poli” nelle Langhe e fu tra i protagonisti della presa di Alba nei 23 giorni della Repubblica del 44', si era laureata in Medicina all'Università di Pavia negli anni '80 e nel contempo aveva operato con i fratelli Nando e Flavio nello sviluppare il molino ora famoso in Italia e nel Mondo per le farine alimentari biologiche.

Pia Marino fu colpita da un cancro e dopo alcuni anni di cure morì lasciando tra i colleghi e conoscenti un vuoto incolmabile per la sensibilità e l'impegno sul lavoro.

La funzione religiosa si svolgerà al mattino alle ore 9,45.