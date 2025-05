Fulmine abbatte pianta d'alto fusto a Viola: danni a un'abitazione

Non vi sono state fortunatamente gravi conseguenze a seguito della caduta di un fulmine che, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 maggio, ha colpito una pianta d'alto fusto nel Comune di Viola.

È successo in via località St- Gréé, in via del Poggio, strada di accesso alla stazione sciistica: l'albero, a seguito dell'impatto, ha danneggiato la finestra di un condominio vicino, ma per fortuna non risultano persone ferite.

Il sindaco, Romana Daniello, appena ha saputo dell'accaduto si è recata in loco per verificare la situazione e ha provveduto a contattare il numero di emergenza unico 112.

"Potevano esserci conseguenze ben più gravi - spiega -, la strada dove è caduto il fulmine è comunale e per fortuna in quel momento non stavano passando automobili o persone. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri l'area è stata messa in sicurezza".

Sul posto, con i Carabinieri di Mombasiglio, hanno operato i Vigili del Fuoco del distaccamento dei volontari di Ceva, con la squadra dei permanenti di Mondovì e l'autoscala proveniente da Cuneo. L'intervento per il taglio del pino danneggiato e la rimozione dei tronchi per la messa in sicurezza si è conclusa nella tarda serata di ieri.