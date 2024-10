Ai Salesiani di Bra lezione di guida sicura con il Lions Club Bra Host

L’obiettivo finale? Promuovere e diffondere tra le giovani generazioni una cultura sulla sicurezza stradale: non un semplice insieme di norme da impartire, ma il risultato di una maturazione etica di un comportamento che pone al centro il rispetto per la vita.

Tutti impegnati in attività interattive con gli studenti delle Scuole superiori cittadine sul tema della prevenzione e della sensibilizzazione della sicurezza stradale. Cosa fare, ma soprattutto cosa non fare prima di mettersi al volante.

Gli espertissimi docenti hanno tenuto alta l’attenzione, ricordando che tra i comportamenti errati più frequenti quando si è al volante dobbiamo evitare l’abuso di alcol e l’uso di sostanze stupefacenti. Ribaditi poi alcuni concetti basilari come il divieto assoluto di maneggiare, anche per pochi secondi, il telefonino in quanto una delle principali cause di incidenti.