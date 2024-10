Cuneo, moto fuori strada a Madonna dell’Olmo: un ferito

Incidente stradale a Cuneo, nel pomeriggio di oggi (sabato 5 ottobre).



Coinvolta un’unica motocicletta il cui conducente ha perso il controllo mentre si dirige in città da Madonna dell’Olmo, nei pressi del ponte nuovo. Ferito, è stato soccorso dalla Misericordia di Cuneo e trasportato in ospedale in codice giallo.



Sul posto anche la Guardia di Finanza per la gestione della viabilità locale.